Даже навес в зоне риска: Адвокат Жорин напомнил, за какие дачные постройки россиян ждут штрафы до 20 тысяч

Россиянам могут выписать штраф или потребовать снести баню, гараж или навес на даче. Речь идёт не только о крупных домах, но и о привычных постройках. Об этом Life.ru рассказал звёздный адвокат Сергей Жорин.

Оштрафовать или обязать снести на даче могут прежде всего самовольные постройки: если дом, баня, гараж или иное строение возведены не на том участке, за пределами его границ, на земле, где такой объект нельзя размещать по виду разрешённого использования, либо с нарушением обязательных градостроительных требований. Сергей Жорин Адвокат

Юрист пояснил, что такие объекты могут признать самовольными по статье 222 ГК РФ. В этом случае их использование запрещено, а дальше вопрос может дойти до сноса или приведения в порядок. Для жилых и садовых домов действует уведомительный порядок по статье 51.1 ГрК РФ, и, если параметры не совпадают с нормами, власти вправе направить уведомление о несоответствии.

Отдельно он обратил внимание на штрафы за землю. Самая частая ситуация — нецелевое использование или захват части участка. По статье 8.8 КоАП РФ штраф для граждан составляет от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 000 рублей, а если стоимость не определена — от 10 000 до 20 000 рублей.

«Если же постройка или забор залезли на соседний или публичный участок, это уже может квалифицироваться как самовольное занятие земли по статье 7.1 КоАП РФ: для граждан — от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 5000 рублей, либо от 5000 до 10 000 рублей, если кадастровая стоимость не определена», — добавил адвокат.

Жорин отметил, что есть и менее очевидные причины для споров. Например, если с крыши вода или снег попадают на соседний участок, суд может обязать переделать конструкцию. Также проблемы возникают из-за септиков, туалетов и других «мокрых» зон, если они стоят слишком близко к границе. Ещё одна распространённая ситуация — постройка вплотную к забору. Даже если это небольшой навес или гараж, спор может закончиться не только штрафом, но и требованием убрать объект или перенести его.

В итоге юрист советует проверять границы участка и назначение земли перед строительством. Даже простая постройка может привести к расходам и судебным разбирательствам.

