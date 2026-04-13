12 апреля, 22:35

Советник Орбана назвал несмертельным поражение на парламетских выборах

Балаж Орбан. Обложка © ТАСС / Zuma

Поражение правящей коалиции «Фидес — ХДНП» на выборах в парламент в Венгрии не является смертельным. С таким заявлением выступил политический директор венгерского премьера Виктора Орбана и глава его предвыборной кампании Балаж Орбан (однофамилец главы правительства).

«Победа никогда не бывает окончательной, поражение никогда не смертельно. Вперёд, Венгрия!», — написал он в соцсети X.

Также он поздравил партию «Тиса» с победой на выборах и добавил, что «Фидес» продолжит служить на благо страны.

Согласно предварительным данным, «Тиса» завоёвывает конституционное большинство в законодательном органе. После обработки 91,9% голосов оппозиционеры получают 138 мандатов, у ФИДЕС — 54, у ультраправого движения «Наша страна» — 7.

Премьер-министр Виктор Орбан, выступая перед однопартийцами, охарактеризовал итоги голосования как «понятные и болезненные». Глава кабмина подчеркнул, что его команда никогда не сдастся и продолжит работу на благо венгров. До этого лидер «Тисы» Петер Мадьяр сообщил в Х, что премьер поздравил его сторонников по телефону. Виктор Орбан позднее подтвердил этот факт.

«Убирайтесь все»: Лидер «Тисы» назвал президента и главу верховного суда «марионетками» Орбана
«Убирайтесь все»: Лидер «Тисы» назвал президента и главу верховного суда «марионетками» Орбана

Никита Никонов
