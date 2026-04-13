Митя Фомин рухнул со сцены во время концерте в Кузбассе и попал на видео

Певец Митя Фомин поделился с поклонниками курьёзным случаем, произошедшим на выступлении в курортном посёлке Шерегеш (Кемеровская область). Артист опубликовал в Instagram* видеозапись момента, когда он не удержался на ногах и упал прямо со сцены.

Митя Фомин поскользнулся и упал со сцены на выступлении в Шерегеше. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mf_agent

Фомин, выступавший в леопардовой шубе и меховой шапке, перевёл произошедшее в шутку. «Погода и осадки в Шерегеше вчера не оставили шансов не упасть в ноги любимым зрителям! Спасибо, что поддержали в этот скользкий момент и не дали свалиться духом», — написал музыкант.

Недавно российский музыкант Юрий Лоза поделился историей о том, как однажды чудом остался жив перед собственным концертом. В тот день артист отмечал юбилей, и ему было крайне важно присутствовать на выступлении. Прямо перед тем, как сесть в машину, с крыши дома сорвалась огромная сосулька. К счастью, ледяной кусок рухнул на автомобиль, а не на голову певца.

