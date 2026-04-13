Космическая угроза рядом: 40 тысяч астероидов приближаются к Земле в эту секунду

На сегодняшний день астрономы обнаружили около 40 тысяч небесных тел, которые сближаются с Землёй. Такую цифру назвал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

Всего в Солнечной системе зафиксировано более миллиона астероидов. Основное их скопление находится между Марсом и Юпитером — эта зона известна как Главный пояс.

«Кроме того, есть группировка астероидов, которые называют — астероиды, сближающиеся с Землей (АСЗ). И вот этих объектов сейчас около 40 тысяч открыто на сегодняшний день», — уточнил специалист в разговоре с РИА «Новости».

Среди сближающихся с Землей встречаются экземпляры разного калибра. Самые внушительные достигают в поперечнике более километра.

Особую тревогу вызывают потенциально опасные объекты. Критерий отбора — дистанция до Земли менее 7,5 миллиона километров хотя бы раз за всю историю существования астероида. Таких крупных тел (от одного километра) насчитывается 154.

Ранее стало известно, что на астероиде Рюгу обнаружены ключевые «кирпичики жизни». Образцы собрал аппарат Hayabusa-2 в 2020 году. Каждая из двух доставленных порций весила всего 5,4 г, но анализ показал наличие всех пяти нуклеобаз.