13 апреля, 06:45

Космическая угроза рядом: 40 тысяч астероидов приближаются к Земле в эту секунду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

На сегодняшний день астрономы обнаружили около 40 тысяч небесных тел, которые сближаются с Землёй. Такую цифру назвал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

Всего в Солнечной системе зафиксировано более миллиона астероидов. Основное их скопление находится между Марсом и Юпитером — эта зона известна как Главный пояс.

«Кроме того, есть группировка астероидов, которые называют — астероиды, сближающиеся с Землей (АСЗ). И вот этих объектов сейчас около 40 тысяч открыто на сегодняшний день», — уточнил специалист в разговоре с РИА «Новости».

Среди сближающихся с Землей встречаются экземпляры разного калибра. Самые внушительные достигают в поперечнике более километра.

Особую тревогу вызывают потенциально опасные объекты. Критерий отбора — дистанция до Земли менее 7,5 миллиона километров хотя бы раз за всю историю существования астероида. Таких крупных тел (от одного километра) насчитывается 154.

PNAS: Учёные обнаружили в астероиде Бенну «стройматериал» для зарождения жизни

Ранее стало известно, что на астероиде Рюгу обнаружены ключевые «кирпичики жизни». Образцы собрал аппарат Hayabusa-2 в 2020 году. Каждая из двух доставленных порций весила всего 5,4 г, но анализ показал наличие всех пяти нуклеобаз.

Самые важные новости о российских и мировых научных достижениях — в разделе «Наука» на Life.ru.

Никита Никонов
