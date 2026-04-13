Полиция задержала 10 мужчин из-за ложных заявлений о краже пенисов

Полиция задержала десять мужчин за ложные сообщения о краже половых органов. Инцидент произошёл на острове Занзибар в Танзании. Об этом сообщило издание Nation Africa.

Задержанные в возрасте от 18 до 55 лет ранее сами обращались в полицию. Они утверждали, что потеряли гениталии после контакта с незнакомцами.

Медицинские обследования, проведённые в государственной больнице, показали, что у всё в порядке — пенисы на месте.

При этом ложные заявления спровоцировали волну насилия. В Киджичи толпа мотоциклистов ворвалась в дом бизнесмена, избила его и разгромила помещение, обвинив в краже мужского достоинства.

Ранее Life.ru писал, что женатый россиянин сломал половой член во время секса с проституткой в бане. Пациенту поставили диагноз «разрыв белочной оболочки пениса», орган был сильно искривлён и даже посинел.