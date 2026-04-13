Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 05:12

Власти Кировограда сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOtODOM / OlegD

В Кировоградской области, расположенной в центральной части Украины, вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте. Информации о характере пострадавшего сооружения пока не поступало.

О происшествии сообщил глава местной администрации Андрей Райкович. Он уточнил, что для ликвидации огня привлекли все необходимые расчёты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«На одном из объектов... возник пожар», — написал чиновник в соцсетях, добавив, что подразделения уже работают на месте.

Ранее СМИ сообщали о звуке взрыва в Кировограде (на Украине переименовали в Кропивницкий) — административном центре этой области. Была ли эта информация связана с последующим возгоранием, не уточняется.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar