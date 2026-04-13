Власти Кировограда сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры

В Кировоградской области, расположенной в центральной части Украины, вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте. Информации о характере пострадавшего сооружения пока не поступало.

О происшествии сообщил глава местной администрации Андрей Райкович. Он уточнил, что для ликвидации огня привлекли все необходимые расчёты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«На одном из объектов... возник пожар», — написал чиновник в соцсетях, добавив, что подразделения уже работают на месте.

Ранее СМИ сообщали о звуке взрыва в Кировограде (на Украине переименовали в Кропивницкий) — административном центре этой области. Была ли эта информация связана с последующим возгоранием, не уточняется.