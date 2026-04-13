Боец «Орлана» ранен при отражении атаки вражеского дрона в Грайвороне

В городе Грайворон Белгородской области при отражении атаки беспилотника получил ранения боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Грайворон при отражении атаки вражеского дрона ранен боец «Орлана», — пишет руководитель региона.

По словам главы области, сослуживцы оперативно доставили пострадавшего в центральную районную больницу. У него диагностированы множественные осколочные ранения лица, грудной клетки и ног. После оказания необходимой медицинской помощи мужчину планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения