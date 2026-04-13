Юрий Дудь* переводит безработному брату в Россию миллионы на жизнь
Блогер Юрий Дудь* продолжает финансово поддерживать своего брата, который остался жить в России. Как узнал Telegram-канал SHOT, с начала СВО уехавший журналист перевёл ему уже около 3 миллионов рублей.
Выяснилось, что 39-летний интервьюер регулярно помогает старшему брату — 46-летнему Игорю. Ежемесячно он перечисляет ему по 70 тысяч рублей. Чтобы не привлекать внимание к своему иноагентскому статусу, переводы чаще всего проходят от имени супруги Ольги, хотя иногда Дудь* отправляет деньги и от себя.
Кстати, Игорь Дудь тоже ненадолго покидал Россию. Так, осенью 2022 года, после начала мобилизации, он уехал в Армению, но затем вернулся в Москву. Раньше Дудь-старший 16 лет проработал на госслужбе советником в управлении с зарплатой 170 тысяч рублей в месяц. После отъезда он лишился этого места и устроиться обратно не смог. Сейчас Игорь живёт в Лефортово, и с карьерой у него не складывается — возможно, именно из-за фамилии. В последнее время он тщательно заметает следы: закрыл соцсети и удалил любые упоминания о родстве с братом.
Напомним, что в России сейчас требуют признать Юрия Дудя* иноагентом за интервью с лидером РДК Денисом Капустиным**. После публикации видеообращения российских военных СК начал проверку. Кроме того, в Москве была арестована квартира блогера.
* Признан Минюстом РФ иностранными агентами.
** Включён в перечень экстремистов и террористов.
