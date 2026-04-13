Вместо WhatsApp* и Telegram: Миллионы россиян бросились скачивать 3 мессенджера

В марте 2025 года на фоне замедления работы Telegram в России зафиксирован значительный рост популярности альтернативных мессенджеров, прежде всего азиатских. Их совокупная аудитория увеличилась в среднем на 60%, сообщает «Коммерсант».

Наибольший прирост продемонстрировал турецкий BiP — 105% (до 1,68 млн пользователей). KakaoTalk вырос на 82% (до 436 тыс.), WeChat — на 15% (до 1,15 млн). Эксперты связывают это с минималистичным интерфейсом и низким потреблением трафика.

Российская разработка Telega («зеркало» Telegram) показала рост в 160%, достигнув 7,5 млн пользователей, однако 9 апреля приложение было удалено из App Store. Параллельно Telegram внедрил маркировку профилей, использующих сторонние клиенты, с предупреждением о снижении защищённости.

Несмотря на отток части аудитории, Telegram сохраняет позиции ключевого информационного хаба: его месячная аудитория сократилась лишь на 1,5% — до 102 млн человек, отмечает аналитик центра «Спикател» Алексей Козлов.

Ранее сообщалось, что доля неудачных запросов к Telegram достигла 100%, что говорит о масштабном сбое. Проблемы начали нарастать примерно с 02:00 ночи, а с 08:00 утра резко выросло число жалоб на недоступность мессенджера. Telegram не открывается ни через мобильную сеть, ни через домашний интернет.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.