«Смелый путешественник» сдался: Неуловимую бактерию нашли в Сибири спустя 10 лет поисков по миру

Томские учёные открыли новый род и семейство бактерий в подземных водах Западной Сибири — в Томской, Кемеровской и Тюменской областях. Микроорганизмы назвали Desulfosceptrum tomskiensis и Desulfosceptrumaceae (от лат. sceptrum — скипетр, из-за формы спор) и tomskiensis — в честь Томской области. Статья вышла в журнале Environmental Microbiology (Q1).

Кроме того, исследователи ТГУ впервые в мире выделили бактерию «смелый путешественник» (Desulforudis audaxviator), которую 10 лет безуспешно пытались получить учёные из разных стран. Её ДНК ранее находили в Южной Африке, но поймать живой микроорганизм не удавалось. Томские микробиологи обнаружили её в термальном источнике Верхнекетского района.

«Геном «смелого путешественника» не менялся со времен Пангеи — суперконтинента, существовавшего около 335-175 миллионов лет назад. Это противоречит нашим представлениям о Дарвиновской эволюции, предполагающей, что в организмах накапливаются изменения, которые позволяют им лучше приспособиться к условиям окружающей среды», — отметила заведующая кафедрой физиологии растений, биотехнологий и биоинформатики Биологического института ТГУ Ольга Карначук.

Ранее специалисты СибГМУ и Томского НИМЦ разработали и запатентовали метод предоперационной диагностики распространения немелкоклеточного рака лёгкого по альвеолам. На основе ретроспективного анализа пациентов и гистологического изучения биопсийного материала ученые выявили клинико-морфологические маркеры этого процесса. Технология призвана снизить смертность и улучшить качество жизни больных и уже предлагается к внедрению в онкоучреждениях.