Уровень младенческой смертности снизился в 59 регионах России

Уровень младенческой смертности в России снизился в 59 субъектах страны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Ведомство связывает успехи с ранним выявлением проблем. Сейчас почти 88% будущих матерей встают на учёт до 12-й недели беременности, что позволяет вовремя обнаружить врождённые патологии. Доля своевременной пренатальной диагностики превышает 90%.

С 2023-го действует программа раннего скрининга на наследственные и врождённые недуги. Благодаря этому лечение получили более 2100 детей, у которых выявили такие заболевания.

Для женщин с обнаруженными отклонениями выстроена чёткая маршрутизация. Их направляют в клиники, где есть высококвалифицированные кадры и современное оборудование. Это даёт возможность проводить сложные хирургические вмешательства ещё на этапе внутриутробного развития.

Снижению смертности помогает и работа узких профильных специалистов. В прошлом году помощь оказывали свыше 34,4 тысячи анестезиологов-реаниматологов и более 5 тысяч неонатологов. Правда, в министерстве признают: обеспеченность этими кадрами по регионам отличается.

Дальнейшие планы связаны с федеральным проектом «Охрана материнства и детства» (входит в нацпроект «Семья»). На него заложено более 198 млрд рублей. До 2030 года в стране появится 466 женских консультаций, а также дооснастят 147 перинатальных центров и 185 детских больниц.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в прошлом году объявил о значительном снижении показателя младенческой смертности в стране — до 3,7 промилле. Этот уровень глава ведомства охарактеризовал как «очень низкий» и отметил, что такие показатели являются редкостью для многих стран мира.