В России разрешили «охоту» на «ведьм»

В России разрешили промышленный вылов глубоководных «рыб-ведьм» без глаз и позвоночника — ранее этот вид отсутствовал в перечне допустимых биоресурсов. Согласно документу, список дополнили новой позицией, включив в него представителей рода Myxine (Миксины).

«После позиции, касающейся малого морского дракончика, дополнить позицией следующего содержания: миксины, виды рода Myxine», — говорится в тексте.

Речь идёт о глубоководных существах, которых часто называют «рыбами-ведьмами». Они являются родственниками миног и внешне напоминают угрей, однако не имеют челюстей, позвоночника и развитых глаз. Российские рыбаки проявляли интерес к добыче этих организмов, поскольку они широко распространены на морском дне.

Однако из-за отсутствия миксин в официальном списке Росрыболовство не выдавало разрешения на их вылов. Теперь после внесённых изменений промысел стал легальным.

Ранее на Дальнем Востоке отметили резкий скачок цен на минтай — стоимость этой рыбы достигла 175 рублей за килограмм. Это на 34,6% выше, чем год назад, и на 22,4% больше по сравнению с началом текущего года.