В России разрешили «охоту» на «ведьм»
В России разрешили ловить глубоководных «рыб-ведьм» без глаз и позвоночника
В России разрешили промышленный вылов глубоководных «рыб-ведьм» без глаз и позвоночника — ранее этот вид отсутствовал в перечне допустимых биоресурсов. Согласно документу, список дополнили новой позицией, включив в него представителей рода Myxine (Миксины).
«После позиции, касающейся малого морского дракончика, дополнить позицией следующего содержания: миксины, виды рода Myxine», — говорится в тексте.
Речь идёт о глубоководных существах, которых часто называют «рыбами-ведьмами». Они являются родственниками миног и внешне напоминают угрей, однако не имеют челюстей, позвоночника и развитых глаз. Российские рыбаки проявляли интерес к добыче этих организмов, поскольку они широко распространены на морском дне.
Однако из-за отсутствия миксин в официальном списке Росрыболовство не выдавало разрешения на их вылов. Теперь после внесённых изменений промысел стал легальным.
