Юрист, цыгане и шантаж: как Петер Мадьяр уничтожил 16-летнюю власть Орбана в Венгрии Оглавление Результаты выборов: разгромная победа «Тисы» Биография: элитное детство и карьера юриста Личная жизнь: брак с Юдит Варгой и развод Реакция международного сообщества Прогнозы: что изменится во внешней политике Петер Мадьяр одержал победу на парламентских выборах в Венгрии, положив конец 16-летнему правлению Виктора Орбана. Биография, карьера, партия «Тиса» и прогнозы для России, Украины и ЕС. 13 апреля, 09:44 Партия «Тиса» Петера Мадьяра одержала победу на парламентских выборах в Венгрии. Обложка © ТАСС / АР / Darko Bandic, Petr David Josek, © ChatGPT

Результаты выборов: разгромная победа «Тисы»

Оппозиционная партия «Тиса» получает 138 из 199 мест в венгерском парламенте. Новым премьер-министром Венгрии станет 45-летний Петер Мадьяр. Действующий глава правительства Виктор Орбан уже признал поражение коалиции «Фидес» и Христианско-демократической народной партии.

Мадьяр строил свою кампанию на публичности, разоблачении коррупции в Венгрии и внутренних проблемах. В свою очередь, Орбан говорил о внешних угрозах. Выборы не обошлись без скандалов. Действующий премьер-министр обвинил Мадьяра в подкупе цыган, а также утверждал, что он отрабатывает украинские деньги.

Биография: элитное детство и карьера юриста

Петер Мадьяр родился в 16 марта 1981 года в Будапеште. Политик имеет диплом юридического факультета Католического университета Петера Пазманя и Берлинского университета Гумбольдта. Некоторое время он работал в суде, но связал свою жизнь с политикой.

Петер Мадьяр возглавил партию «Тиса» после разрыва с Виктором Орбаном. Фото © ТАСС / ЕРА / Tibor Illyes

Петер Мадьяр происходит из семьи юристов и политиков. Его мать, Моника Эрош, занимала должность заместителя председателя Национального судебного управления Венгрии. Дед, Пал Эрош, также был судьёй. Отец, Иштван Мадьяр, известен своей адвокатской деятельностью.

Двоюродным дядей Петера Мадьяра является умерший в 2011 году Ференц Мадл. В 2000 году он занял должность президента Венгрии. На выборы он шёл от партии «Фидес». Часть времени правления Мадла должность премьер-министра занимал Виктор Орбан.

С 2002-го по 2024 год Мадьяр состоял в партии «Фидес». Ряды сторонников Виктора Орбана он покинул после того, как президент Каталин Новак помиловала мужчину, осуждённого за педофилию.

Пока Мадьяр был близок к «Фидес», он успел поработать в Министерстве иностранных дел, представительстве Венгрии при Европейском союзе, а также администрации премьер-министра.

В 2024 году он присоединился к «Тиса – Партия уважения и свободы». В этот год он стал депутатом Европарламента. Тогда же возглавил политическую силу, к которой недавно примкнул. С ней же он и победил на выборах в Государственный совет. До 12 мая будет избран новым премьер-министром.

— Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и её независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО, — заявил Мадьяр.

Личная жизнь: брак с Юдит Варгой и развод

С 2006-го по 2023 год был женат на Юдит Варге. У пары есть три сына. Бывшая спутница Мадьяра является членом «Фидес». Четыре года она занимала должность министра юстиции Венгрии.

Мадьяр и Варге развелись на фоне обвинений будущего премьер-министра в домашнем насилии. В своих публикациях женщина утверждала, что муж избивал её.

— Я почувствовала, как пряжка его ремня ударила меня по спине. Я попыталась съёжиться и ждала следующего удара, боясь, что он попадёт мне в позвоночник, но не осмеливалась пошевелиться, — описала один из эпизодов Варге.

Как она сама говорит, в тот момент было принято решение разводиться, но Мадьяр не принимал такого решения и пытался манипулировать.

— Он использовал все старые уловки и методы, с помощью которых ему всегда удавалось вернуть меня на американские горки домашнего насилия, — отметила экс-супруга лидера «Тисы».

Петер Мадьяр и Юдит Варга. Фото © ТАСС / ЕРА /Tamas Vasvari

Новой избранницей после Варге стала дизайнер Эвелин Фогель. И эти отношения не обошлись без скандала. Пара рассталась на фоне обвинений в шантаже. Мадьяр утверждал, что его девушка записала разговоры руководства «Тисы» и требовала 73 тысячи евро за молчание. Политик опубликовал разговор с Фогель, где она об этом говорит.

На этом публикации не остановились. Позже появилось интимное видео. В комнате, где встречалась пара были и наркотики. Мадьяр заявил, что всё это была операция венгерских спецслужб, действовавших по указанию Виктора Орбана. В работе на них политик обвинил и Фогель. Она отрицает связи с силовиками и называет себя жертвой.

В итоге пара рассталась, а Фогель начала рассказывать, кем, по её мнению, является Мадьяр. В частности, она говорит, что люди для него всего лишь инструмент и перемен в лучшую сторону для Венгрии он не хочет.

Реакция международного сообщества

Европейские лидеры уже поздравили Петера Мадьяра с победой. Среди них президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

— Франция приветствует победу демократического участия, приверженность венгерского народа ценностям Европейского союза и приверженность Венгрии Европе. Давайте вместе двигаться вперёд к более суверенной Европе ради безопасности нашего континента, нашей конкурентоспособности и нашей демократии, — заявил Макрон.

Президент Франции поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах. Фото © ТАСС / ЕРА / TOM NICHOLSON / POOL

Глава правительства Италии отметила роль Виктора Орбана. Она уверена, что Рим будет сотрудничать с новым венгерским правительством, а уходящий премьер-министр продолжит работу на благо Венгрии в оппозиции.

Эстонский премьер-министр говорит об историческом выборе Венгрии.

— Венгры сделали исторический выбор в пользу свободной и сильной Венгрии в составе объединённой Европы, отвергая силы, которые игнорируют их интересы, — написал Кристен Михал.

Фридрих Мерц призвал Мадьяра объединить усилия для создания безопасной и единой Европы.

Прогнозы: что изменится во внешней политике

Несмотря на западный курс Петера Мадьяра, он признаёт, что ему придётся говорить с президентом России Владимиром Путиным.

— Нам придётся сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится, — сказал политик после своей победы на парламентских выборах.

Мадьяр регулярно вспоминает 1956 год. Тогда в Венгрии вспыхнуло восстание и Советский Союз ввёл дополнительные армейские подразделения. Революция была подавлена, но для венгров те события до сих пор являются триггером.

— Венгрия — это родина людей, которые дорожат свободой. Мы, венгры, наследники и продолжатели дела борцов за свободу 1956 года. Мы не для того вырывались из-за «железного занавеса» тридцать пять лет назад, чтобы добровольно позволить строить его подобие снова или чтобы наша страна вновь стала вассалом восточной империи, — обратился Мадьяр в 2024 году к российскому послу в Венгрии.

Петер Мадьяр готов говорить с президентом России. Фото © ТАСС / ЕРА / Szilard Koszticsak

Несмотря на такую риторику, в интервью Associated Press Мадьяр отметил, что в отношениях с Москвой будет применять «прагматичный» подход.

— Прагматизм означает, что мы не имеем права вмешиваться во внутренние дела России, а они — в наши. Мы обе суверенные страны, и мы уважаем друг друга, но нам не обязательно нравиться друг другу, — объяснил Мадьяр.

Для Киева проблем может стать меньше, но не убавится. Мадьяр заявил, что в Венгрии никто не хочет проукраинского правительства. Кроме того, он выступает против поставок оружия Вооружённым силам Украины.

— Для Зеленского это горько-сладкая победа, поскольку новый премьер-министр заявил, что выступает против поставки венгерского оружия или денег в Киев, а также против ускорения вступления Украины в ЕС. Мадьяр пообещал вынести этот вопрос на референдум, что фактически означало бы затягивание процесса, учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе, которые ему необходимо учитывать, чтобы сохранить поддержку, — говорится в публикации Politico.

Авторы Даниил Черных