Два антирекорда: «Зенит» провёл худший домашний матч в истории РПЛ

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1 в 24-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Для петербуржцев матч на «Газпром Арене» стал самым невыразительным в истории лиги, пишет Opta Sports.

Команда нанесла всего 5 ударов по воротам противника и минимальный показатель ожидаемых голов (xG) — 0,32. В турнирной таблице ничего не изменилось — «Краснодар» лидирует (53 очка), «Зенит» второй (52).

Следуюшая игра «Зенита» состоится 19 апреля в гостых махачкалинского «Динамо», в этот же день «Краснодар» встретится дома с калининградской «Балтикой».

Ранее был сформирован окончательный список участников ЧМ-2026 (США, Мексика, Канада, 11 июня — 19 июля). Последней путёвку получил Ирак, победивший Боливию (2:1). В турнире сыграют 48 сборных в 12 группах.