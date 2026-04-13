Известного футболиста сняли с рейса за шутку о бомбе

Аргентинского футболиста Эмилиано Эндрицци сняли с рейса после шутки о бомбе на борту самолёта. Об этом сообщило издание The Sun.

Видео © Telegram / TERADEPORTES

Инцидент произошёл во время перелёта из Сан-Сальвадор-де-Хухуй в Буэнос-Айрес. Перед вылетом 32-летний спортсмен выкрикнул слово «Бомба!», что вызвало панику среди пассажиров.

Несмотря на то, что это была шутка, экипаж действовал по регламенту. Всех пассажиров вывели из самолёта, а воздушное судно отправили на проверку. Футболиста вывели из салона в наручниках, момент попал на видео. Из-за инцидента были задержаны и отменены другие рейсы, что затронуло более 1,2 тысячи человек.

В клубе «Химнасия и Эсгрима де Хухуй» заявили о сотрудничестве со следствием. Руководство также рассматривает возможность расторжения контракта с игроком.

Ранее Life.ru рассказывал, как русскоязычный пассажир снял одежду прямо в полёте и начал бегать по салону. Бортпроводникам угрожали — командир ушёл на вынужденную посадку. Дебошира по прилёте передали полицейским Таиланда.