Башня «Лахта Центра» засияла цветами Млечного Пути в День космонавтики

В День космонавтики, 12 апреля, башня «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге окрасилась в фиолетово-голубые тона — цвета Млечного Пути. В этой галактике находится наша планета. Сценарий архитектурно-художественной подсветки был разработан ещё в прошлом году специально к празднику.

Башня «Лахта Центра» засияла цветами Млечного Пути.

Небоскрёб освещали 12 тысяч светодиодных ламп, которыми управляют из специального центра. Использовалось несколько режимов работы: с мигающими авиационными огнями каждые сорок пять метров, статичный и динамический, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

