Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 09:33

Башня «Лахта Центра» засияла цветами Млечного Пути в День космонавтики

В День космонавтики, 12 апреля, башня «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге окрасилась в фиолетово-голубые тона — цвета Млечного Пути. В этой галактике находится наша планета. Сценарий архитектурно-художественной подсветки был разработан ещё в прошлом году специально к празднику.

Башня «Лахта Центра» засияла цветами Млечного Пути. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Небоскрёб освещали 12 тысяч светодиодных ламп, которыми управляют из специального центра. Использовалось несколько режимов работы: с мигающими авиационными огнями каждые сорок пять метров, статичный и динамический, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, в преддверии Дня космонавтики Life.ru решил вспомнить Сергея Павловича Королёва и рассказать, почему отец русской космонавтики всегда оставался в тени и справедливо ли был осуждён во времена сталинских репрессий.

Тест: Отличите реальные факты про космос от сказок! Наберите 10/10 и не подведите Белку и Стрелку
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • День космонавтики
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar