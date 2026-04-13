«Швы наложили, стресс сильный»: Сибиряк спас маленькую девочку от своры агрессивных собак
В Красноярском крае свора собак чуть не загрызла маленькую девочку
Обложка © freepik
В Красноярском крае на девочку напала стая бездомных собак. Ребёнка спас 43-летний местный житель, рассказал отец пострадавшей. Мужчина выразил желание отблагодарить спасителя своей наследницы. Он подчеркнул, что был с ребёнком около магазина, когда она увидела друзей и побежала с ними играть на площадку за домом.
В момент нападения собак отец находился с другой стороны здания и не видел, как животные пытаются растерзать дочь. Однако незнакомец отогнал свору и отнёс девочку в расположенную поблизости пожарную часть. Оттуда уже позвонили отцу. Прибежав на место, он увидел плачущую дочь в крови и отвёз её в больницу.
«Швы наложили. Она нормально спит, играет. Но мы всё равно её после выписки хотим поводить к психологу: стресс сильный», — заключил собеседник RT.
Ранее в Астраханской области возбудили уголовное дело после нападения бродячих собак на ребёнка. Девочка сама покинула детский сад и отправилась гулять. В этот момент всё и случилось.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.