Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 10:27

«Швы наложили, стресс сильный»: Сибиряк спас маленькую девочку от своры агрессивных собак

Обложка © freepik

В Красноярском крае на девочку напала стая бездомных собак. Ребёнка спас 43-летний местный житель, рассказал отец пострадавшей. Мужчина выразил желание отблагодарить спасителя своей наследницы. Он подчеркнул, что был с ребёнком около магазина, когда она увидела друзей и побежала с ними играть на площадку за домом.

В момент нападения собак отец находился с другой стороны здания и не видел, как животные пытаются растерзать дочь. Однако незнакомец отогнал свору и отнёс девочку в расположенную поблизости пожарную часть. Оттуда уже позвонили отцу. Прибежав на место, он увидел плачущую дочь в крови и отвёз её в больницу.

«Швы наложили. Она нормально спит, играет. Но мы всё равно её после выписки хотим поводить к психологу: стресс сильный», — заключил собеседник RT.

Ранее в Астраханской области возбудили уголовное дело после нападения бродячих собак на ребёнка. Девочка сама покинула детский сад и отправилась гулять. В этот момент всё и случилось.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Животные
  • ЧП
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar