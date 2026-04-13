13 апреля, 09:59

Роспотребнадзор заблокировал более 8,4 тысячи сайтов с БАДами

Обложка © GPTChat

Роспотребнадзор заблокировал более 8,4 тысячи интернет-ресурсов, распространявших запрещённые биологически активные добавки (БАД). Об этом сообщили в официальном канале ведомства.

По данным службы, речь идёт о площадках, где предлагалась продукция без государственной регистрации или с превышением допустимых норм веществ. Среди примеров названы добавки с витамином D3, янтарной кислотой для похудения и комплексами с магнием и фолиевой кислотой.

В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению таких ресурсов продолжается. Гражданам рекомендуют приобретать БАД только у проверенных продавцов и внимательно проверять документы на продукцию.

Дешёвые БАДы для «мужской силы» чуть не убили 24-летнего бойца из Карелии
Ранее Life.ru рассказывал, что Роспотребнадзор после проверки выписал штраф крупному производителю БАДов «Миофарм», выявив множество нарушений в его деятельности. Было выявлено, что деятельность организации ведётся с нарушением санитарных норм и регламентов хранения готовой продукции.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

