13 апреля, 12:31

Доставка из зоны смерти: На чернобыльской земле тайно собирают урожай уже 5 лет

На чернобыльской земле больше пяти лет незаконно собирали пшеницу и кукурузу

На Украине пресекли деятельность компании, которая более пяти лет выращивала сельхозкультуры в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Как сообщили в офисе генпрокурора страны, речь идёт о трёх участках общей площадью свыше 190 гектаров в Вышгородском районе. По данным следствия, земли незаконно перевели в коммунальную собственность и передали частной фирме.

«С 2020 года эти территории использовались для выращивания пшеницы и кукурузы», — отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что подобная деятельность представляет угрозу для здоровья людей.

Основанием для оформления участков стало решение несуществующего районного совета. Сейчас прокуратура требует вернуть землю государству, суд уже принял иск к рассмотрению. Ранее аналогичная схема была выявлена в Житомирской области. Тогда фигуранты продавали урожай, выращенный в зоне отчуждения.

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне отчуждения Чернобыля исследователи обнаружили собак с ярко-синим окрасом шерсти. В Clean Futures Fund заявили, что хотя шерсть у собак имеет нестандартный оттенок, сами животные выглядят бодрыми и не вызывают тревоги за здоровье. Предположительно, эти особи — наследники дворняг, которых хозяева бросили во время эвакуации в 1986 году.

BannerImage
Александра Мышляева
