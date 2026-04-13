Названа точная дата возвращения Пугачёвой в Россию. Уже совсем скоро

Народная артистка СССР Алла Пугачёва может вернуться в Россию уже в апреле, заявил продюсер Сергей Дворцов. По его словам, Примадонна планирует отметить на родине день рождения. 15 апреля ей исполнится 77 лет.

Кроме того, певица может приехать для решения задач, связанных с недвижимостью и концертной деятельностью. Собеседник Общественной Службы Новостей подчеркнул, что получил информацию из первых уст.

«Алла Борисовна на свой собственный день рождения 15 апреля уже должна быть в Московском регионе...» — отметил продюсер.

Напомним, Алла Пугачёва встретила Пасху на Кипре. Певица опубликовала в соцсети фотографию, на которой запечатлена в коротком платье с пышной юбкой и подчёркивающим талию поясом.