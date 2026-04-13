Вкус сладостей зависит от ожиданий, выяснили учёные

Учёные из Университета Радбауда, Оксфорда и Кембриджа выяснили, что ощущение сладости и удовольствие от напитков зависят не только от состава, но и от ожиданий человека. Исследование опубликовано в журнале The Journal of Neuroscience.

В эксперименте участвовали 99 человек. Изначально они одинаково относились к сахару и заменителям, однако после изменения ожиданий их восприятие вкуса заметно менялось. Если участникам говорили, что напиток с подсластителями, они оценивали его как менее приятный. Если же считали, что в нём есть сахар — удовольствие возрастало, даже если его не было.

Нейровизуализация показала, что ожидания влияют на работу системы вознаграждения мозга. Активность в дофаминовых зонах усиливалась, когда человек думал, что получает калорийный сахар.

Один из авторов исследования Дэниел Уэствотер отметил, что мозг реагирует не только на реальную питательную ценность, но и на представления о ней.

Учёные считают, что результаты можно применять на практике. Например, правильная подача информации о продукте может сделать более здоровую еду привлекательнее и облегчить переход на правильное питание.

Ранее сообщалось об опасности сладких мармеладок. Эти конфеты на самом деле являются скрытыми энергетиками. Яркая упаковка вводит детей в заблуждение — они могут съесть несколько пачек, получив дозу кофеина, как из целого энергетика. Для подростков это особенно рискованно: тахикардия, скачки давления, тремор, тревога, бессонница. Кофеин также ухудшает внимание, провоцирует перепады настроения и вызывает привыкание.