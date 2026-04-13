В Волхове Ленобласти обрушился аварийный пешеходный мост, объявлен режим ЧС

В городе Волхов Ленинградской области обрушились два пролёта автомобильного моста «Строителей». Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Обрушившийся мост строителей в Волхове. Видео © MAX / МЧС Ленинградской области

В связи с происшествием введён режим ЧС. По имеющимся данным, сооружение давно признали аварийным и закрыли для проезда машин. Несмотря на запрет, по мосту продолжали ходить пешеходы. К счастью, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Life.ru рассказывал, как 1 апреля в Перми обвалился фрагмент наружной стены неэксплуатируемого здания, расположенного на улице Чкалова, 38. Глава города Эдуард Соснин проинформировал, что к жертвам и пострадавшим это не привело.