Минздрав создаст реестр граждан, отказавшихся от прививок

Министерство здравоохранения России предложило создать новый реестр, в который войдут сведения о гражданах, отказавшихся от прививок по национальному календарю и эпидемиологическим показаниям. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данные будут использоваться для информационно-разъяснительной работы и повышения доступности вакцинации. В Минздраве заверили, что сведения об отказниках не повлекут для них негативных последствий. Оператором базы выступит министерство, доступ получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры и региональные власти.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов поддержал идею, назвав её борьбой с «дремучестью населения». Если инициативу одобрят, реестр начнёт работу с 1 сентября 2028 года.

