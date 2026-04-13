Адвокат напавшего на учителя пермской школы подростка подала жалобу на его арест
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thichaa
Защита подростка, напавшего на учителя у школы №5 в пермской Добрянке, обжаловала решение суда о заключении несовершеннолетнего под стражу. Такой информацией с порталом properm.ru поделилась адвокат фигуранта Елена Балуева.
Свердловский районный суд Перми ранее принял решение об аресте юного правонарушителя. Защитница сообщила, что уже подала соответствующую апелляционную жалобу.
Напомним, 7 апреля в пермской Добрянке у стен школы №5 произошло нападение на учительницу — преступником оказался ученик этого же учебного заведения, которого оперативно задержали. Пострадавшую госпитализировали, но в больнице она скончалась от ран, после чего следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.