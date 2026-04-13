Адвокат напавшего на учителя пермской школы подростка подала жалобу на его арест

Защита подростка, напавшего на учителя у школы №5 в пермской Добрянке, обжаловала решение суда о заключении несовершеннолетнего под стражу. Такой информацией с порталом properm.ru поделилась адвокат фигуранта Елена Балуева.

Свердловский районный суд Перми ранее принял решение об аресте юного правонарушителя. Защитница сообщила, что уже подала соответствующую апелляционную жалобу.