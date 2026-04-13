«Динамо» в Самаре вырвало победу над «Акроном» на 95-й минуте

Московское «Динамо» в гостях переиграло тольяттинский «Акрон» в заключительном матче 24-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча в Самаре завершилась со счётом 3:2 в пользу столичного клуба.

В составе победителей отличились Муми Нгамалё (20-я минута, пенальти), Артур Гомес (33) и Константин Тюкавин, забивший победный мяч на 95-й минуте. У хозяев голы на счету Стефана Лончара (42) и Жилсона Беншимола (88, пенальти).

«Динамо» набрало 34 очка и поднялось на седьмое место в таблице. «Акрон» с 22 баллами располагается на 12-й строчке, команда не может выиграть в чемпионате уже восемь матчей подряд. В следующем туре «Динамо» сыграет в гостях с «Пари Нижний Новгород», а «Акрон» встретится с казанским «Рубином».

Ранее Life.ru писал, что первый матч финала «Пути РПЛ» Кубка России между «Динамо» и «Краснодаром» закончился безголевой ничьей 0:0. В концовке арбитр удалил полузащитника «Краснодара» Александра Черникова. Гол Константина Тюкавина в добавленное время был отменен из-за офсайда. Ответная встреча пройдёт 5 мая в Краснодаре.