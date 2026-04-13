Собака Гроза помогла полиции найти 25 кг марихуаны и гашиша в Красноярском крае

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали 37-летнюю жительницу Уфы при попытке оборудовать тайник и спрятать там наркотики. Помощь в раскрытии преступления оказала служебная собака по кличке Гроза.

При досмотре автомобиля подозреваемой нашли более 1,6 кг марихуаны и гашиша. Позже по координатам из выброшенного телефона в лесу обнаружили ещё 4,3 кг. При повторном осмотре машины кинолог с Грозой выявили скрытый тайник с 18 кг запрещённых веществ.

Собака Гроза помогла найти 25 кг наркотиков у женщины в Красноярском крае.

В арендованной квартире фигурантки нашли около 500 граммов наркотиков. Общий вес изъятого составил около 25 кг. Женщина арестована, возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

