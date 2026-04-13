ФМБА получило разрешение на применение новой вакцины от колоректального рака

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на клиническое применение новой персонализированной мРНК-вакцины «Онкорна» для терапии колоректального рака. Такое заявление сделала глава ФМБА Вероника Скворцова.

Препарат стал вторым в портфеле российского ведомства для лечения этого вида онкологии. Вакцина создана на основе липидных наночастиц, содержащих синтезированную матричную РНК, которая кодирует набор индивидуальных неоантигенных пептидов, характерных для опухоли конкретного пациента.

«После введения вакцины под кожу иммунная система пациента активируется, и иммунные клетки начинают атаковать опухоль», — говорится в сообщении пресс-службы.

Доклинические исследования препарата, как и в случае с пептидной терапевтической вакциной «Онкопепт», полностью подтвердили его эффективность и безопасность. Полученные данные позволили начать клиническое применение «Онкорны».

1 апреля в Центре имени Гамалеи стартовали клинические испытания отечественной мРНК-вакцины от рака «Неоонковак» — первый пациент уже получил препарат. 60-пациент мужчина прибыл из Курской области с диагнозом «меланома третьей стадии с метастазами», причём для эксперимента выбрали именно этот вид опухоли, поскольку меланомы содержат наибольшее количество мутаций.