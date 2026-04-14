Ким Чен Ын лично проследил за испытательным пуском ракет с эсминца

В КНДР прошли очередные испытательные пуски. Военные запустили стратегические крылатые и противокорабельные ракеты. Агентство ЦТАК сообщило, что за ними лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Вместе с ним присутствовали руководящие кадры оборонной промышленности и командный состав ВМС.

Военные запустили две стратегические крылатые ракеты и три противокорабельные. Все снаряды попали в мишени. Крылатые ракеты летели от 7689 до 7920 секунд. Противокорабельные — от 1960 до 1973 секунд. В ходе испытаний проверили систему управления запуском, навыки моряков и точность навигации с защитой от помех.







«Непрерывное и бесконечное наращивание и укрепление мощных и надёжных сил сдерживания ядерной войны — это неизменная политика Трудовой партии Кореи в отношении государственной обороны, важнейшая первоочередная задача», — сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР поставил новые задачи — повысить способность наносить стратегические и тактические удары, улучшить готовность к быстрому реагированию.

Ранее Северная Корея испытала боеголовку тактической баллистической ракеты и систему электромагнитного оружия. Ракета класса «земля-земля» типа «Хвасонпхо-11а» с кассетной боеголовкой способна уничтожить мишень на площади от 6,5 до 7 гектаров.