Фил Коллинз, Iron Maiden и Oasis вошли в Зал славы рок-н-ролла

В 2026 году Зал славы рок-н-ролла пополнился легендарными именами. Как сообщает Associated Press, в список включены Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan.

Фил Коллинз, который уже состоит в Зале славы как участник группы Genesis, прошёл с первой же попытки в год своей первой номинации. Британские металлисты Iron Maiden, номинировавшиеся дважды, наконец добились включения. Вместе с ними в перечень вошли соул-джазовая вокалистка Sade, чьи альбомы разошлись тиражом более 25 миллионов экземпляров, а также культовый хип-хоп коллектив Wu-Tang Clan. Кроме того, Зал славы принял воссоединившихся братьев Ноэля и Лиама Галлахеров из Oasis, постпанк-группы Joy Division и New Order, а также Билли Айдола, известного работами на стыке панка и поп-рока.

А вот Мэрайя Кэри, Лорин Хилл, INXS, Pink и Шакира в этом году остались за бортом — они не прошли в итоговый список. За кандидатов голосовали более 1200 артистов, историков и представителей музыкальной индустрии.

В специальных категориях отмечены Куин Латифа, Селия Крус, Фела Кути и MC Lyte (премия за раннее влияние), а также Линда Крид, Ариф Мардин, Джимми Миллер и Рик Рубин (музыкальное мастерство). Премию имени Ахмета Эртегуна получит Эд Салливан, чьё телешоу сыграло важную роль в снижении расовых барьеров в индустрии развлечений.

Торжественная церемония введения в Зал славы рок-н-ролла состоится 14 ноября в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

