Трёх причастных к закладке СВУ в скутер для подрыва силовика задержали в Москве

Сотрудники ФСБ задержали троих участников подготовки теракта против высокопоставленного представителя силовых структур в Москве. Они причастны к закладке СВУ в скутер, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Речь идёт о преступлении, предотвращённом 2 апреля в Москве возле одного из бизнес-центров. По данным ФСБ, теракт планировался с использованием заминированного электроскутера.

«В результате розыска лиц, причастных к подготовке предотвращенного 2 апреля 2026 года в Москве теракта… задержаны гражданин Украины 1980 года рождения, гражданин Молдовы 1991 года рождения и гражданин России 2009 года рождения», — сообщили в ЦОС.

В ведомстве уточнили, что среди задержанных — направленный в Москву украинский военнослужащий, а также гражданин Молдавии и россиянин. Первый собирал взрывное устройство и закладывал его под электроскутер, молдаванин заранее приехал к бизнес-центру и организовал онлайн-трансляцию, а россиянин занимался предварительной съёмкой места теракта. В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства подготовки преступления.

Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ пресекла в Москве теракт, подготовленный украинскими спецслужбами. Мишенью был выбран один из руководителей российского правоохранительного ведомства. На парковке у бизнес-центра обнаружили мощную бомбу, заложенную в багажник электроскутера.