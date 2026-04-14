Продюсер раскрыла, почему фильм о шансонье Кате Огонёк так и не вышел в свет

В России планировалось снять художественный проект, посвящённый знаменитой исполнительнице шансона Кате Огонёк (Кристине Пенхасовой), умершей в 2007 году. Однако сейчас проект заморожен, рассказала продюсер Елена Бейдер. По её словам, съёмки по некоторым причинам были приостановлены после старта.

Когда съёмочный процесс возобновится, собеседница RTVI не знает. Она подчеркнула, что на текущем этапе никаких планов по созданию художественного фильма или сериала об артистке нет. Создателями замороженного проекта выступили сама Бейдер совместно с компанией United Music Group.

«Но, как я говорила, мы только начали и даже до середины не дошли. Поэтому это так, «в проекте», можно сказать, до сих пор», — заключила продюсер.

К слову, 7 апреля 2026 года Михаилу Кругу исполнилось бы 64 года. Life.ru вспомнил биографию и творчество «короля русского шансона», его главные хиты («Владимирский централ», «Девочка-пай»), интересные факты и трагическую историю гибели.