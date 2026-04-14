Буллинг за 80 тысяч: Россиянка через суд выбила компенсацию за травлю сына в школе

Во Владивостоке мать подвергшегося буллингу со стороны одноклассников школьника добилась моральной компенсации через суд. Детали дела приводит объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края. Женщина не смогла добиться справедливости в самом образовательном учреждении и подала гражданкий иск в Ленинский районный суд.

Всё произошло в школе № 80 во Владивостоке. Во время ссоры сверстники нанесли мальчику побои прямо в здании школы. А до этого систематически издевались над ним, подвергая всевозможным унижениям. При этом очевидцы не посчитали необходимым рассказать о конфликте учителям. Мать пострадавшего сообщила о буллинге классному руководителю, но меры приняты не были. Директор учреждения тоже проигнорировал жалобы родительницы. В результате ребёнок был вынужден сменить школу.

Суд встал на сторону матери и ребёнка, взыскав со школы компенсацию морального вреда ученику в размере 80 тысяч рублей. Уполномоченная по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова ранее собщала о нездоровой психологической обстановке в школе № 80 Владивостока. За учреждением усилен контроль.

