В Кремле заявили, что цифровые ограничения – это не «путь в прошлое»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение цифровых ограничений связано с вопросами безопасности. Об этом он сообщил, комментируя меры в отношении интернета, VPN и отдельных мессенджеров.

«Это не путь в прошлое», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что текущая ситуация требует принятия дополнительных мер, продиктованных соображениями безопасности.

Ранее генеральный директор мессенджера МАХ рассказал, что в приложении готовятся к запуску новые функции. Вскоре у пользователей появятся функции комментариев и историй. Также авторы смогут пользоваться улучшенной аналитикой. Она поможет оценивать результативность публикаций.