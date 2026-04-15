XChat, KakaoTalk и другие: какие мессенджеры захватывают Россию вместо Telegram Оглавление Что случилось с Telegram: от замедления до полной блокировки Азиатские мессенджеры: корейцы, китайцы и турки рвутся вперёд KakaoTalk WeChat BiP XChat от Илона Маска: громкий анонс или реальная альтернатива? Российские форки Telegram: Telega, Gem Space, Simplex Какой мессенджер выбрать Прогнозы и советы экспертов Заключение Замедление Telegram: рост KakaoTalk (+82%), BiP (+105%), запуск XChat 17 апреля. Как установить, зарегистрироваться и какой мессенджер выбрать в России в 2026 году. 15 апреля, 07:30 Чем заменить Telegram в 2026 году: новые мессенджеры XChat, KakaoTalk и другие.

Telegram в России, кажется, доживает последние дни. Сначала было замедление, что вызвало массовые жалобы. А теперь приложение практически не работает: сообщения не доходят, видео не грузится, звонки и вовсе отключили ещё летом 2025-го. Люди ищут альтернативы, хватаясь за всё подряд. И в этом хаосе неожиданно выстреливают мессенджеры, о которых ещё полгода назад никто в России не слышал. А уже 17 апреля Илон Маск выпускает XChat, который обещает стать «убийцей» всех мессенджеров. Разбираемся, какие платформы реально работают и стоит ли на них переходить.

Что случилось с Telegram: от замедления до полной блокировки

Давайте по порядку. Ещё в феврале 2026 года начали ограничивать Telegram. Официальная версия — мессенджер не исполняет российские законы: не удаляет запрещённый контент, не хранит данные пользователей на территории РФ, не борется с мошенниками и экстремизмом.

Сначала это было просто замедление. Сообщения шли с задержкой, картинки грузились по полминуты. Пользователи злились, но терпели. К середине марта ситуация ухудшилась. По данным «Сбой.рф», 14 марта 2026 года жалобы на работу Telegram продолжали поступать со всей страны: больше всего из Москвы (44%), Петербурга (14%) и Краснодарского края (5%).

Говорили о полной блокировке Telegram c 1 апреля. Однако мессенджер перестал работать в нормальном режиме уже с выходных 14–15 марта.

Что это значит на практике? Павел Дуров 11 апреля выпустил обновление с «улучшенным протоколом по борьбе с цензурой» и посоветовал россиянам запасаться VPN. По его словам, 65 миллионов россиян ежедневно пользуются Telegram через обходные сервисы, 50 миллионов из них каждый день отправляют сообщения. И добавил: «Добро пожаловать обратно в цифровое сопротивление. Теперь вся страна мобилизована для обхода этих абсурдных ограничений».

Telegram в России практически мёртв без VPN. И люди это понимают. Но не все хотят заморачиваться с системами обхода. Результат: за первый квартал 2026 года спрос на альтернативные мессенджеры вырос на 50%.

Что делать при блокировке Telegram. Фото © Shutterstock / FOTODOM / klevo

Азиатские мессенджеры: корейцы, китайцы и турки рвутся вперёд

Пока Telegram задыхается, азиатские платформы переживают настоящий бум. В среднем за март их аудитория в России по некоторым подсчётам увеличилась почти на 60%. Кто же эти герои?

KakaoTalk

Южная Корея подарила нам мессенджер, которым у себя на родине пользуются больше 90% населения. Корейцы в нём буквально живут: общаются, платят за покупки, вызывают такси. В России долгое время он был никому не нужен. А в марте 2026 года его аудитория внезапно выросла на 82% — до 436 тысяч активных пользователей.

И это не просто цифры. Мессенджер поднялся на второе место среди самых скачиваемых приложений в категории «Социальные сети» в российском App Store. В основном его скачивают люди 35–44 лет из Москвы, Питера и Сибири.

Как зарегистрироваться. Качаете приложение — оно доступно и в App Store, и в Google Play, и даже в RuStore. Всё работает без VPN. Но есть один нюанс, который многих бесит. Когда вводите свой номер, система не присылает код автоматически. Вам нужно вручную отправить СМС с этим кодом на… шведский номер. Да, придётся заплатить оператору около восьми рублей. Зато потом всё работает.

Интерфейс, правда, частично на корейском. Кому-то это кажется милым, кого-то — бесит.

Что умеет. Можно отправлять сообщения, звонить (до 10 человек в групповом звонке), удалять и редактировать написанное, группировать чаты по папкам. Самая крутая фишка — до трёх отдельных профилей на один аккаунт. Разные фото, разные статусы — и каждый профиль видят только те, кому вы разрешили.

KakaoTalk неидеален, но он работает. А сейчас это главное.

WeChat

Китайский суперапп. Там всё: общение, соцсеть, платежи, еда, такси, игры. В Китае без него как без рук. В России… чуть сложнее.

Цифры. За март аудитория WeChat выросла на 15% и достигла 1,15 миллиона пользователей. В основном его используют для работы с китайскими партнёрами — другого варианта просто нет.

Как зарегистрироваться. Всё не так просто, как хотелось бы. Мессенджер работает в России, но с оговорками. Номер нужен только реальный: виртуальные номера банят мгновенно. После ввода номера система может попросить верификацию через уже действующего пользователя WeChat. Если у вас нет знакомых китайцев, это проблема. Интерфейс переведён на русский, но качество перевода, скажем так, оставляет желать лучшего.

Что умеет. Для большинства российских пользователей WeChat — просто мессенджер. Платежи и локальные сервисы в России недоступны. Но если вам нужно общаться с китайскими партнёрами — WeChat незаменим.

WeChat — плюсы и минусы мессенджера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nopparat Khokthong

BiP

BiP — турецкий мессенджер, который за март 2026 года вырос на 105%, до 1,68 миллиона пользователей. Это рекорд среди всех альтернатив.

Почему он так популярен? Всё просто. Он работает без VPN. Регистрация занимает 10 секунд. Интерфейс полностью на русском. И по функционалу он близок к привычному Telegram: чаты, звонки, «кружочки», опросы, десктопная версия.

Как зарегистрироваться. Скачиваете в App Store, Google Play или RuStore. Вводите номер — код приходит автоматически. Никаких ручных СМС на шведские номера. Интерфейс русифицирован.

Что умеет. Всё стандартное: личные сообщения, групповые чаты, голосовые и видеозвонки, запись «кружочков», создание опросов. Есть десктопная версия на официальном сайте bip.com. Ничего сверхъестественного, но всё работает стабильно.

Именно стабильность, кажется, и привлекла миллионы россиян. Но следует учесть, что серверы мессенджера могут располагаться за рубежом и с этим могут быть связаны некоторые риски.

XChat от Илона Маска: громкий анонс или реальная альтернатива?

Илон Маск любит громкие заявления. Он давно обещал «убить» WhatsApp и Telegram. И вот 17 апреля 2026 года его мессенджер XChat наконец выходит в App Store. Вопрос в том, сможет ли он составить конкуренцию или так и останется громкой игрушкой для фанатов.

Что известно. Релиз — 17 апреля 2026 года. Пока только на iPhone и iPad. Версии для Android нет. Для работы нужна iOS 16 или новее.

Ключевая фишка. Вам не нужен номер телефона. Вообще. Регистрация — через учётную запись в X (бывший Twitter). Это кардинальное отличие от Telegram, WhatsApp, Signal и почти всех остальных.

Остальные фишки. Сквозное шифрование — «в стиле биткоина», как выразился Маск. Звонки без привязки к номеру. Исчезающие сообщения. Блокировка скриншотов. Встроенный ИИ-ассистент Grok. И никакой рекламы — по крайней мере, так обещают.

Но есть нюансы. Первое и главное: XChat не проходил независимого криптографического аудита. Все слова о безопасности — пока только слова. Второе: в App Store указано, что приложение собирает данные о местоположении, контактах, истории поиска. Это расходится с обещанием «нулевой слежки». И третье: эксперты сомневаются, что XChat долго протянет в России. IT-эксперт Артём Геллер заявил НСН, что мессенджер заинтересует россиян, но вскоре и он станет недоступен. Слишком уж он привязан к соцсети X, которая в России работает с перебоями.

Плюс старт только на iOS — а в России на Android больше 80% пользователей.

Так что XChat — это скорее для фанатов Маска. Массовым он вряд ли станет, особенно в России.

XChat от Илона Маска: будет ли в России. Фото © ТАСС / CFOTO / Sipa USA

Российские форки Telegram: Telega, Gem Space, Simplex

Отдельного внимания заслуживают отечественные разработки на основе открытого кода Telegram. Они позволяют оставаться в знакомом интерфейсе, но с российской инфраструктурой.

Telega. За март 2026 года аудитория взлетела на 160% — с 2,86 млн до 7,45 млн пользователей. Это форк Telegram на базе открытого кода: внешне он почти неотличим от оригинала, но работает на российских серверах.

Однако 9 апреля Telega удалили из App Store. По оценкам экспертов, после этого количество пользователей может сократиться на 25–35%. К тому же сам Telegram начал помечать профили, использующие сторонние клиенты, предупреждая о снижении защищённости переписки. Так что Telega — вариант временный и технически рискованный.

Gem Space. Международный проект, который позиционирует себя как суперапп: мессенджер, маркетплейс, инструменты для коллективной работы и инвестиционная платформа. В марте его аудитория выросла на 39%. Интерфейс на русском, регистрация по номеру телефона. Доступен в официальных магазинах приложений.

Simplex. Кроссплатформенный мессенджер с открытым исходным кодом, который не требует идентификаторов пользователей (номера телефона или электронной почты). В марте показал рост на 27%. Для регистрации не нужен номер телефона, но это же делает его менее удобным для массового пользователя: найти контакты без синхронизации с телефонной книгой сложно.

Какой мессенджер выбрать

Ответ зависит от того, для чего вам нужна альтернатива Telegram.

BiP — просто рабочий мессенджер на русском языке, но с определёнными рисками.

— просто рабочий мессенджер на русском языке, но с определёнными рисками. KakaoTalk — для гиков и тех, кто хочет попробовать что-то экзотическое. Работает без VPN, регистрация возможна с российским номером (но нужно отправить платное СМС в Швецию). Интерфейс частично на корейском. Зато есть уникальные фишки вроде трёх профилей на один аккаунт.

— для гиков и тех, кто хочет попробовать что-то экзотическое. Работает без VPN, регистрация возможна с российским номером (но нужно отправить платное СМС в Швецию). Интерфейс частично на корейском. Зато есть уникальные фишки вроде трёх профилей на один аккаунт. WeChat незаменим для работы с китайскими партнёрами. Другого варианта просто нет. Но для повседневного общения с семьёй и друзьями он избыточен, да и регистрация в нём сейчас непростая.

незаменим для работы с китайскими партнёрами. Другого варианта просто нет. Но для повседневного общения с семьёй и друзьями он избыточен, да и регистрация в нём сейчас непростая. XChat — для фанатов Илона Маска и ранних последователей. Но не забывайте: старт только на iOS, нет независимого аудита безопасности. И в России его почти наверняка заблокируют.

— для фанатов Илона Маска и ранних последователей. Но не забывайте: старт только на iOS, нет независимого аудита безопасности. И в России его почти наверняка заблокируют. Telega — удаление из App Store и предупреждения от самого Telegram делают его рискованным выбором. Gem Space и Simplex — более нишевые, но тоже рабочие варианты.

Прогнозы и советы экспертов

Эксперты сходятся в главном: Telegram никуда не денется как информационный хаб, но для общения и звонков россиянам понадобятся альтернативы.

Что касается XChat, его перспективы на российском рынке туманны. Вероятность того, что XChat заблокируют «без шума и пыли», без жёсткой войны, как это происходит с Telegram, — высока. Слишком уж он привязан к инфраструктуре X.

Азиатские мессенджеры, по мнению экспертов, может постигнуть та же участь, если они откажутся сотрудничать с российскими властями. Однако вероятность блокировки для них не так высока, как для XChat. BiP, например, уже несколько лет работает в России без ограничений.

Главный совет, который стоит запомнить: не вкладывайте всё в один мессенджер. Telegram остаётся для новостей, для общения с семьёй выберите BiP или KakaoTalk, для работы — что-то более стабильное. Имейте 2–3 резервных канала связи на случай блокировок. И помните: полностью безопасных мессенджеров не существует, особенно тех, которые не прошли независимого аудита.

Заключение

Telegram в России действительно умирает. Пользователи бегут искать альтернативы — и бегут наперегонки. Азиатские мессенджеры за месяц нарастили аудиторию в среднем на 60%, и процесс только ускоряется.

BiP выглядит самым разумным выбором для обычного человека: просто, быстро, надёжно, всё на русском. KakaoTalk — для тех, кому интересно новое и не жалко 8 рублей на СМС. WeChat — незаменим для работы с Китаем, но в быту избыточен.

XChat от Маска выходит 17 апреля. Звучит громко, выглядит интригующе, но перспективы в России туманные. Отсутствие Android-версии, сомнения в безопасности и высокая вероятность блокировки — слишком много «но» для того, чтобы рекомендовать его прямо сейчас.

Главный совет: не ждите, пока Telegram у вас перестанет работать совсем. Установите хотя бы один альтернативный мессенджер уже сегодня — просто на случай.

Авторы Андрей Соколов