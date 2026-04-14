Шоколадные фонтаны могут исчезнуть в России из-за дефицита какао-бобов

В России шоколадные фонтаны могут лишиться спроса, всё дело в высокой цене на продукт. В среднем товар подорожал почти на 50% и вошёл в состав премиальных. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА. Аналитики называют две причины роста стоимости.

Во-первых, фиксируется острый дефицит какао-бобов — основы для шоколада, что создаёт проблемы для создания фонтана. Во-вторых, цену толкает логистика, маршруты доставки идут через третьи страны в обход санкций. Представители кейтеринговых компаний признались, что до сих пор закупают сырьё в Италии и Бельгии. По их словам, шоколад российского производства хоть и дешевле, но ниже качеством из-за высокого содержания саахара.

Сейчас 1 килограмм бельгийского шоколада для «растопки» обходится в пять тысяч рублей, что на 20% дороже, чем год назад. Окончательная цена фонтана будет формироваться из конкретных пожеланий заказчика. В среднем по столице стоимость колеблется в диапазоне от 20 до 100 тысяч рублей. Если потребуются ещё фрукты, то за них придётся заплатить отдельно.

При этом эксперты переживают, что и обычная плитка шоколада стала в магазинах дороже, что делает продукт премиальным. Если цена за плитку ниже 200 рублей, то туда производители практически не добавляют какао, а сам батончик весит менее привычных 100 граммов.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в десятку крупнейших мировых экспортёров шоколада, замыкая этот рейтинг. Поставки на внешние рынки в прошлом году составили 985 миллионов долларов. Лидером стала Германия с показателем 8,6 миллиарда долларов. Второе место заняла Бельгия (6,7 миллиарда), третье — Польша (4 миллиарда).