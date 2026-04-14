Лжебелорусские товары нашли на маркетплейсах в России

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии обратилось в российскую ФАС из-за обнаружения на территории РФ товаров, которые выдаются за белорусские, но таковыми не являются. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.

По данным ведомства, отдельные позиции, фактически произведённые в России или Китае, позиционируются как отечественные для республики. Они сопровождаются изображением белорусского флага, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также содержат ложные сведения о стране происхождения.

«В ходе анализа маркетплейсов <...> с национальным доменом «.ru» выявлено свыше 25 артикулов указанной продукции, включая товары бренда «Батькин резерв» и иные наименования», — говорится в публикации.

Поддельную продукцию выпускают под видом товаров следующих белорусских предприятий: «Лунинецкий молочный завод», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Молочный Мир», «Милкавита» и «Рогачёвский молочноконсервный комбинат». Решение о направлении обращения в ФАС приняли на совместном заседании коллегий двух ведомств.

Несколько дней назад Минэкономразвития РФ разослало в администрацию президента и крупным участникам рынка актуализированную версию добровольного меморандума о взаимодействии цифровых платформ. Документ предполагает введение обязанности соблюдать единую стоимость товара на маркетплейсах, а также расширение круга сторон за счёт традиционной розницы и банков.