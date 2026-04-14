Боялся, что отругают: Мужчина проглотил градусник и жил с ним 20 лет

В Китае врачи обнаружили у пациента ртутный термометр, который находился в организме около 20 лет. Об этом сообщают медицинские источники South China Morning Post.

32-летний мужчина обратился за помощью, и обследование показало наличие постороннего объекта в двенадцатиперстной кишке. Медики предположили, что это может быть градусник — и пациент подтвердил догадку.

Оказалось, что в детстве он случайно проглотил термометр, но из страха не рассказал об этом родителям. Долгое время это не вызывало проблем, однако спустя два десятилетия появились боли.

Врачи извлекли предмет с помощью эндоскопии. Удивительно, но термометр сохранился почти полностью — лишь шкала оказалась стёрта. После процедуры пациент был выписан.

