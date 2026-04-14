Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 13:10

В ДНР начнут восстанавливать шесть освобождённых населённых пунктов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

В Донецкой Народной Республике планируют начать восстановительные работы сразу в нескольких освобождённых населённых пунктах. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В этом году, так или иначе, первичные работы будут начаты в не менее чем шести населённых пунктах», — сказал он на Всероссийском жилищном конгрессе в Санкт-Петербурге.

По словам руководителя республики, речь идёт о запуске первоочередных этапов — расчистке территорий, оценке повреждений и подготовке инфраструктуры к дальнейшему восстановлению. Власти намерены поэтапно возвращать населённые пункты к нормальной жизни, начиная с базовых работ и переходя к полноценному строительству и восстановлению жилья.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Мариуполе после восстановительных работ вновь открыл свои двери Русский драматический театр. Пушилин заявил, что его открытие является важной контрольной точкой в ходе восстановления всего города и возвращения культурной жизни.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar