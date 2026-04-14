Владеющая особняком Тимура Иванова фирма накопила 200 тыс. долгов по налогам

Компания, владеющая особняком осуждённого генерала Тимура Иванова, оказалась в затруднительном положении из-за налогового долга в 200 тысяч рублей. Банковские счета фирмы арестованы. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Компания «Дворянское гнездо» была оформлена на водителя экс-министра обороны. За прошлый год она собрала налоговых задолженностей на 1,1 млн рублей. Большая часть долга была закрыта. Оставалось погасить 191 тысячу рублей, что стало причиной блокировки счетов. Также «Дворянское гнездо» давно не платит коммуналку за особняк Иванова, а деятельность фирмы принесла убытков в 2025 году на 5,5 млн рублей. «Мосводоканал» через суд взыскивал с фирмы 45 тысяч рублей по особняку.

Напомним, в декабре 2025 года судья огласил вердикт по изъятию имущества генерала Тимура Иванова на 1,2 млрд. В перечень конфискуемых активов вошли элитная недвижимость, включая особняк площадью пять тысяч квадратных метров в Карелии и дом в подмосковной Барвихе, коллекционные автомобили, среди которых ретромашина середины 1930-х годов и Mercedes 2011 года, а также обширная коллекция драгоценностей, часов, картин, антикварного оружия и редких книг. Иванов был осуждён на 13 лет за хищения во время своей работы в Минобороны РФ.