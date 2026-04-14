Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 13:38

В Минпросвещения объяснили, зачем школьникам мыть полы и дежурить после уроков

Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Трудовое воспитание школьников закреплено в федеральных образовательных стандартах и программах. Об этом сообщили в Минпросвещения России. В ведомстве отметили, что дежурства и уборка в школах рассматриваются как часть общественно полезного труда.

«Обязательные дежурства и уборка <…> являются инструментами трудового воспитания», — подчеркнули в министерстве.

Трудовое воспитание включает формирование уважения к труду, развитие навыков самостоятельной и коллективной работы, а также ориентацию на будущую профессиональную деятельность. При этом в Минпросвещения указали, что при организации такой деятельности необходимо учитывать возраст учеников, их физическую подготовку и опыт взаимодействия в коллективе.

Минпросвещения утвердило обязательные предметы для 10–11 классов

Ранее сообщалось, что Минпросвещения разработало критерии оценки поведения школьников. В министерстве пообещали участвовать в выставлении итоговых отметок. Оценка будет складываться из дисциплины, учебной активности и участия в школьных делах. Повлияют на неё и проекты с образовательными программами — такие как «Разговоры о важном» и «Россия — мои горизонты».

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar