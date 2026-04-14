В Минпросвещения объяснили, зачем школьникам мыть полы и дежурить после уроков

Трудовое воспитание школьников закреплено в федеральных образовательных стандартах и программах. Об этом сообщили в Минпросвещения России. В ведомстве отметили, что дежурства и уборка в школах рассматриваются как часть общественно полезного труда.

«Обязательные дежурства и уборка <…> являются инструментами трудового воспитания», — подчеркнули в министерстве.

Трудовое воспитание включает формирование уважения к труду, развитие навыков самостоятельной и коллективной работы, а также ориентацию на будущую профессиональную деятельность. При этом в Минпросвещения указали, что при организации такой деятельности необходимо учитывать возраст учеников, их физическую подготовку и опыт взаимодействия в коллективе.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения разработало критерии оценки поведения школьников. В министерстве пообещали участвовать в выставлении итоговых отметок. Оценка будет складываться из дисциплины, учебной активности и участия в школьных делах. Повлияют на неё и проекты с образовательными программами — такие как «Разговоры о важном» и «Россия — мои горизонты».