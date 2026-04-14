Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» вернулся на сцену Театра МДМ

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», собиравший аншлаги с 2022 по 2024 год, вернулся на сцену Театра МДМ. Первыми зрителями культовой постановки стали журналисты, блогеры и звёздные гости, среди которых были Алексей Мурашов, Ирина Безрукова, Стася Милославская, Алексей Жидковский, Таисия Вилкова, Кузьма Сапрыкин, Дмитрий Исхаков, Елена Борщева и многие другие. Постановку давно ждали, поэтому встретили оглушительными овациями: зрители подпевали любимым хитам, смеялись и не скрывали эмоций.

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Фото © пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва»

С 2022 по 2024 год спектакль оставался в топе театральных событий страны: за два сезона его посмотрели почти 1 миллион 200 тысяч зрителей. Постановка вошла в Книгу рекордов России как мюзикл ежедневного проката с наибольшим количеством зрителей, а её сборы превысили 3,4 миллиарда рублей. После завершения проката продюсеры получили десятки тысяч просьб о возвращении постановки, и теперь мюзикл-суперхит возвращается на сцену.

События «Ничего не бойся, я с тобой» разворачиваются в 1980-е – эпоху смелых мечтателей, больших надежд и веры в скорые перемены. Это история о любви, дружбе и выборе, который определяет судьбу: следовать ожиданиям или оставаться верным себе. На сцене оживает Петербург с его романтическими крышами, дворами-колодцами, разводными мостами и Невским проспектом, над которым в звёздное небо взмывает знаменитый троллейбус с номером «1983» – как символ того, что настоящая любовь неподвластна гравитации. Легендарные хиты группы «Секрет» в исполнении героев мюзикла снова звучат как голос бесстрашной молодости.

«Для нас было важно не просто вернуть спектакль таким, каким его запомнили, а дать ему новое дыхание», – отметил режиссёр-постановщик Михаил Миронов. – «Мы деликатно переработали отдельные сцены, где-то усилили хореографию, добавили нюансы в драматургию. При этом мы бережно сохранили всё то, за что его полюбили – атмосферу, музыку, энергию. Думаю, зрители это чувствуют: перед ними знакомая история, но рассказанная чуть по-новому, более точно и насыщенно».

