«Стеклянный» взгляд, натянутая кожа: Какая операция испортила лицо Анджелины Джоли

Изменения во внешности голливудской звезды Анджелины Джоли, вероятно, связаны с агрессивной блефаропластикой с гиперкоррекцией, полагает пластический хирург Мария Хайдар. По её словам, удаление тканей в области верхних век выглядит чрезмерным, из-за чего стали заметны очертания костных глазниц.

Кроме того, нижние веки актрисы приобрели неестественную округлость, нарушив природный миндалевидный разрез. В результате вместо омоложения периорбитальная область получила визуальную перетянутость, а взгляд стал казаться «стеклянным». Эксперт также не исключила, что знаменитость переборщила с филлерами в скулах и подбородке.

Слухи об удалении комков Биша, по мнению врача, достаточно спорные: потеря объёма в щеках с годами может быть вызвана естественными причинами, например резким похудением. При этом она предположила, что Джоли делала эндоскопический лифтинг.

«У актрисы, учитывая её возраст, заметно подтянутые контуры овала лица и шеи. Скорее всего, это результат эндоскопического лифтинга, который сделан очень аккуратно», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Ранее Анджелина Джоли открыто продемонстрировала шрамы, оставшиеся после профилактической операции по удалению молочных желёз. Голливудская красотка в интервью для первого номера журнала TIME France объяснила, почему решилась на этот шаг спустя более десяти лет после процедуры.