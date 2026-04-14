18-летний австралиец Гоут побил рекорд Усэйна Болта, державшийся 22 года

Юный австралийский спринтер Гоут Гоут побил рекорд легендарного Усэйна Болта, который держался 22 года. Достижение относится к лучшему результату на дистанции 200 метров среди спортсменов не старше 20 лет. В 2004 году ямаец показал время 19,93 секунды. Гоут же пробежал стометровку за 19,67 секунды.

До взрослого рекорда великого бегуна австралийцу ещё далеко — прибавить нужно примерно полсекунды. Нынешний показатель стал не только личным достижением спортсмена, но и лучшим временем сезона в мире на данный момент.

Ещё в 2024 году, когда Гоуту было всего 16 лет, он установил национальный рекорд с результатом 20,06 секунды — лучшее время в истории для бегунов такого возраста. Усэйн Болт установил свой юниорский рекорд в 17 лет, но до окончания подросткового возраста не смог его превзойти, прежде чем перейти на взрослый уровень и установить серию мировых рекордов. Нынешний результат подтвердил, что перед миром спорта — спринтер с огромным потенциалом.

Ранее Александр Овечкин стал абсолютным лидером мирового хоккея по голам на профессиональном уровне, превзойдя достижение Яромира Ягра (1106 шайб). Капитан «Вашингтона» оформил дубль в матче с «Филадельфией» (6:4), доведя общее число голов до 1107. В его активе 1005 шайб в НХЛ, 19 в КХЛ, 38 в Суперлиге и 45 за сборную. У Ягра — 844 в НХЛ, 73 в КХЛ, 20 в Суперлиге, 114 в чемпионатах Чехии и Чехословакии и 55 за сборную.