Боня внезапно стала «заступницей» россиян. Но с чего бы? Проживающая в Монако блогерша Виктория Боня опять полезла не туда. Она прочитала лекцию президенту России, в которой прошлась по актуальной повестке и якобы чаяниям россиян. Что на самом деле может скрываться за политическими амбициями содержанки? 14 апреля, 21:00

Скандально известная экс-участница «Дома-2» и блогерша Виктория Боня записала 18-минутное обращение к Путину, в котором поведала главе государства о том, что россиян беспокоят ограничения интернета и блокировки мессенджеров.

Примечательно, что почти сразу после этого Forbes объявил, что власти якобы решили ослабить блокировки «Телеграма». Из-за этого в соцсетях Боню начали хвалить и называть «наша слоняра». Но всё ж это больше похоже на простое совпадение — авторы инсайдов не успели бы увидеть эфир блогерши.

Ранее за Боней уже замечали политические амбиции. Сидя у себя в квартире в Монако, она также публично плакалась из-за блокировки в России Telegram, сетовала на счета за коммуналку, жалела малый бизнес, а затем грозила, что всё это закончится народным бунтом.

— Вижу в «Инстаграме»* страшную картинку. Скоро людям просто будет не на что есть и нечего носить. Все магазины закрыты, торговые центры пустые, рестораны закрываются, бизнес умирает. Голодомор хотите устроить? Если сжимать пружину, она выстрелит беспорядками. Люди начинают друг друга грабить и бить, — заявила Боня.

Примечательно, что блогершу охотно цитировали оппозиционные и иноагентские СМИ и площадки.

На самом деле проблемы России Виктории Боне до лампочки — она живёт в Монако уже шестнадцать лет. Блогерша находится здесь в зависимом положении, поэтому запросто может отрабатывать повестку западных спецслужб. Известно, что её содержит бывший супруг Алекс Смерфит — представитель династии британских миллиардеров. Его семейный бизнес с помпой ушёл из России, горячо поддерживает Украину, донатит украинцам миллионы, спонсирует героизацию боевиков ВСУ.

В первые же дни военной операции компания Smurfit Kappa заявила о решении уйти из России, продав всё имущество российскому менеджменту. Тогда же компания поддержала Украину.

— Smurfit Kappa выражает солидарность с народом Украины. Мы оказывали и будем оказывать помощь украинскому народу, — заявили в компании.

Также компания выделила 2,4 млн евро в мутную благотворительную организацию Ukraine Appeal, которая не столько занимается гуманитаркой, сколько проводит пропагандистские мероприятия — например, устраивает в английских церквях и школах дни памяти по погибшим на Украине боевикам.

А ещё Ukraine Appeal связана с Красным Крестом — международной сетью, которая имеет в России двоякую репутацию. Можно вспомнить, какую роль Красный Крест сыграл в годы Гражданской войны во время интервенции США, Британии и Франции. Напомним, в 1919 году глава Красного Креста прямо передал свои полномочия представителю «Информационной службы» США, базирующейся в Петрограде. Эта организация была прототипом ЦРУ.

Боня и раньше попадала в громкие скандалы. Так, её уличали в пропаганде употребления запрещённых веществ после высказываний о «соках кактусов», а во время пандемии ковида она ничтоже сумняшеся утверждала, якобы вышки 5G и вакцинация влияют на сознание людей, но каждый раз спешно оправдывалась.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta**.

Авторы Пётр Егоров