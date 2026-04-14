Россия выдворит около 6 тыс. мигрантов после проведённых рейдов

Российские власти вынесли решение о выдворении из страны около шести тысяч иностранцев по итогам рейдов, проводимых в марте текущего года полицией, Росгвардией и сотрудниками ФСБ. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. При этом въезд в Россию закрыт для 7,7 тысячи мигрантов.

«В ходе проведённых рейдов возбуждено почти тысяча уголовных дел, установлено 138 человек, находящихся в розыске. Выявлено свыше 48 тысяч административных правонарушений. К ответственности привлечено более 26 тысяч иностранцев, в отношении 24 тысяч проведены процедуры обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования», — пояснила она в мессенджере Мах.

Волк добавила, что силовики усилили контроль по выявлению незаконной миграции. Рейды проводятся на рынках, в складских помещениях, промышленных зонах, местах проживания иностранных граждан. Всего проверки коснулись 130 тысяч объектов.

Ранее замначальника полиции Красноярска Сергея Тетюхина задержали за содействие мигрантам в получении гражданства России. Его подозревают во взяточничестве и мошенничестве. Дома и на работе у высокопоставленного силовика проведены обыски.