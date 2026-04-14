Мужчина лишился всех зубов после лечения в Турции и покончил с собой

В Англии 48-летний Павел Буковски, отец троих детей и водитель погрузчика, покончил с собой после неудачного лечения в турецкой стоматологической клинике. Об этом сообщает Metro.

Мужчина, поляк по происхождению, прожил в Великобритании около 20 лет. В январе 2025 года он отправился в Турцию, чтобы пройти лечение хронического пародонтита. В клинике ему предложили удалить зубы с последующей установкой имплантов, однако после удаления всех зубов медики заявили, что не могут продолжить лечение, и отправили пациента домой на полгода.

По словам вдовы Дарьи, произошедшее тяжело сказалось на его состоянии.

«Он был глубоко сломлен эмоционально, потеря зубов разрушила его уверенность в себе и чувство надежды», — рассказала она в суде. Несмотря на поддержку семьи, мужчина постепенно замыкался.

24 апреля его состояние резко ухудшилось, и он был госпитализирован в больницу Норфолка и Норвича. Психиатр зафиксировал у него суицидальные мысли. Однако, как утверждает семья, должной помощи он не получил: необходимые лекарства не назначались, социальные работники не всегда приходили, а родственникам не объяснили, как распознать признаки опасного состояния.

28 апреля Павел покончил с собой. После трагедии фонд Национальной службы здравоохранения Англии провёл расследование и выявил ряд факторов, которые могли повлиять на исход ситуации.

