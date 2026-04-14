Подросток забрался на Спас на Крови в Петербурге, но слезть обратно уже не смог

В Санкт-Петербурге подросток забрался на храм Спаса на Крови. Кадры происшествия публикует 78.ru.

«Покоритель» Спаса на Крови ищет путь к подножию, где его терпеливо ждут правоохранители. Видео © 78.ru

Как именно нарушитель оказался на здании, не совсем понятно. На кадрах видно, что внизу его уже ожидают люди в форменной одежде. По данным портала, молодого человека спустили с помощью лестницы сотрудники МЧС и передали его полицейским, забравшим «храмолаза» в отделение.

Ранее Life.ru рассказывал о другой необычной ситуации, которая произошла в Петербурге по адресу Якорная улица, дом №1. Местная жительница, проживающая в одиночестве после того как её муж попал в больницу и, предположительно, имеющая инвалидность, забралась на козырёк магазина, откуда её пришлось снимать сотрудникам МЧС.