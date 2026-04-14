Из реки Десны подняли тело пропавшей женщины в ходе поисков ребёнка

Во время продолжающихся поисков ребёнка, провалившегося под лёд 20 января, специалисты обнаружили и подняли из реки Десны в Брянской области тело женщины. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Поиск ребёнка продолжается. В ходе проведения поисковых мероприятий и тщательного осмотра акватории было обнаружено и поднято тело женщины, пропавшей в декабре 2025 года», – говорится в публикации.

По данным поисковиков, специалисты и добровольцы преодолели на лодках 1468 километров с начала марта. Они просканировали эхолотом свыше 22 квадратных километров дна. Пешие группы прошли 107 километров береговой линии, а водолазы 17 раз спускались под воду.

Ранее Life.ru писал, что тело одного из детей, провалившихся под лёд в Брянске, нашли спустя три недели. Следователи обнаружили его в реке Десна. Для установления причин трагедии назначили судебные экспертизы.