Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай
Обложка © Life.ru
В Кремле готовят визит Владимир Путин в Китай, но сроки пока не раскрывают. Об этом «Ведомостям» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, даты объявят отдельно.
Поводом для комментария стала информация о возможной поездке в мае. Песков её не подтвердил, ограничившись формулировкой о продолжающейся подготовке.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что лидер КНР Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в первой половине 2026 года, и приглашение было принято. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва рассчитывает на «активную и продуктивную» подготовку к визиту.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.