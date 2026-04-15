14 апреля, 22:42

Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай

Обложка © Life.ru

В Кремле готовят визит Владимир Путин в Китай, но сроки пока не раскрывают. Об этом «Ведомостям» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, даты объявят отдельно.

Поводом для комментария стала информация о возможной поездке в мае. Песков её не подтвердил, ограничившись формулировкой о продолжающейся подготовке.

МИД пообещал вскоре назвать сроки поездки Путина в Китай
МИД пообещал вскоре назвать сроки поездки Путина в Китай

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что лидер КНР Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в первой половине 2026 года, и приглашение было принято. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва рассчитывает на «активную и продуктивную» подготовку к визиту.

Артём Гапоненко
