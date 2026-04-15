Имена и тайные операции: Американке грозит 40 лет за утечку секретов спецназа «Дельта»

Бывшей гражданской сотруднице военной базы США Форт-Брэгг Кортни Уильямс, которую обвиняют в утечке секретных данных об элитном отряде «Дельта», грозит до 40 лет тюрьмы и штраф не менее 15 тысяч долларов. К такому выводу пришло РИА «Новости», изучив текст закона и обвинительное заключение прокуратуры.

Уильямс инкриминируют четыре эпизода по статье о сборе, передаче или утрате оборонной информации. Согласно материалам дела, в период с 2022 по 2025 год она сознательно распространяла засекреченные сведения в соцсетях, а также передавала журналисту данные о тактике, методах и процедурах работы подразделения. Эти сведения позже легли в основу статьи и книги.

Отдельные пункты обвинения касаются разглашения настоящих имён военнослужащих отряда, а также информации об их пленении в ходе тайной операции за рубежом. Ещё один эпизод датирован 26 января 2026 года и связан с предполагаемой передачей неустановленным лицам данных о методах работы подразделения и его взаимодействии с частными компаниями для формирования информационного пространства.

Прокуратура также требует взыскать с Уильямс не менее 15 тысяч долларов в счёт возмещения судебных издержек.

Уильямс несколько лет работала в спецподразделении на гражданской должности. В статье и книге журналиста-расследователя Сета Харпа она прямо названа источником. Харп писал о методах работы секретного отряда, а также со ссылкой на Уильямс рассказывал о домогательствах и внутренних нарушениях. По версии следствия, она разгласила гостайну, включая реальные имена сотрудников и детали отдельных операций.

